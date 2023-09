Dotace Oprav dům po babičce začnou s koncem září. Jen pro zájemce bez dalšího bydlení

U programu Oprav dům po babičce nesmí domácnost vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Pokud by domácnost vlastnila například les nebo pole, omezení se na ni podle ministra nebude vztahovat. Zároveň všichni členové domácnosti musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Toto omezení se podle Hladíka nevztahuje na děti, které se v průběhu této doby osamostatní.

Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus padesát tisíc korun, tento bonus se vztahuje i na děti, které se narodí do roku 2030. Základní podpora v tomto programu je omezená na maximálně padesát procent přímých realizačních výdajů a zároveň na maximálně milion korun, žádat o ni mohou ekonomicky aktivní lidé. Dotace z Oprav dům po babičce se vyplácí předem a podporuje nejvyšší kategorii komplexního zateplení.

Dotace na zateplení u bytových domů se liší podle typu žadatele, žádat mohou osoby, společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou podporu zpětně, SVJ a družstva získají prostředky předem.

U SVJ a bytových družstev mají žadatelé navíc nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 tisíc korun. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a handicapovaných také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ light,“ řekl Hladík.

Změna by se do NZÚ light měla přidat při příští aktualizaci, kdy přesně to bude, ale neřekl.