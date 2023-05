Nová zelená úsporám podpoří sociálně znevýhodněné. Usnadní i přechod z plynových kotlů na tepelná čerpadla

„Jednáme s asociací dodavatelů oken a výplňových materiálů, zateplovacích systémů. A oni nám jednoznačně hlásí, že na tu další vlnu renovací jsou připraveni. To znamená, že materiálu bude dost,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Žádnou úpravou, která by pomohla spořit energie, neprošla podle resortu až polovina bytových domů v Česku. Z velké části i proto, že se lidé s nižšími příjmy bojí splácení oprav.

Renovaci by nyní potřeboval například panelový dům v Příbrami. „Potřebovali bychom už udělat celkovou rekonstrukci – to znamená výměna balkonů, hydroizolace na balkonech, zateplení obvodového pláště, přiteplení střechy. Ale pořád se nám to nějak nepodařilo prosadit,“ řekla předsedkyně Bytového družstva občanů Příbram Ivana Šnebergerová.

Více než třetina tamních obyvatel jsou senioři nebo další nízkopříjmové osoby. A rekonstrukci, se kterou by se jim až trojnásobně zvedly i příspěvky do fondu oprav, se brání. Jenže se zateplením by mohli ušetřit kolem třiceti procent na energiích. To si uvědomuje Lenka Tesková. Je také důchodkyně, přesto by o zateplení stála.

Zvýhodnění na seniory

I na ni by společenství vlastníků mohlo nově čerpat od státu kromě běžné dotace zvýhodnění až 150 tisíc korun. Na to mají mít nárok vlastníci – senioři, příjemci příspěvku na bydlení nebo invalidé. Společenství a družstva by jim pak musela ulevit na pravidelných platbách. „Ve velké části to bude znamenat, že už nebudou muset platit do fondu oprav,“ vysvětlil Hladík.

„Vezmeme-li, že průměrná oprava na jednu bytovou jednotku vychází v rozmezí 400 až 500 tisíc korun, tak částka 150 tisíc korun může být ve vlivu dvaceti až třiceti procent,“ přiblížil ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák.

Odečte se ale i běžná dotace rozpočítaná pro všechny shodně. Nejvíce obyvatelé dostanou, když se rozhodnou pro nejvyšší stupeň zateplení – ten při čerpání podpory volí už nyní v téměř polovině rekonstrukcí. „Výrazně zvedáme jednotkové ceny tak, aby reálná míra podpory k těm opatřením dosahovala až padesáti procent celkové investice,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. U domů ve vlastnictví obce může být dokonce až sedmdesátiprocentní.