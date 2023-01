Lidé mohou žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám Light

Program stanovuje paušální platby. „Dáváme dotace jednotkovým způsobem. To znamená, že na běžný metr zateplení, na každé vyměněné okno nebo dveře jsou nastaveny paušální absolutní částky,“ vysvětlil Valdman.

Žádosti je možné podat na šest opatření – výměny oken, vstupních dveří, zateplení fasády, zateplení stropu pod půdou nebo podlah pod nevytápěným suterénem a také zateplení střechy. „Lidé to mohou dělat i svépomocí. Samozřejmě je vždy nutné a dobré poradit se s někým z oboru, aby ty realizované práce přinesly kýžený efekt,“ řekl Valdman.

„Spoluvlastnictví na překážku není – za předpokladu, že ten druhý (než žádající o dotaci, pozn. red.) spoluvlastník v nemovitosti nepobývá,“ upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky Petr Valdman. Podle něj není překážkou ani to, pokud si například důchodce přivydělává.

Podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) cílí program na domácnosti obývané invalidními důchodci třetího stupně, starobními důchodci, i lidmi, kteří od 12. září 2022 do data podání žádosti o dotaci dostávali příspěvek na bydlení – ovšem nemuseli ho pobírat po celé období. Nemovitost, na jejíž opravu jsou dotace určeny, musí žadatelé vlastnit nebo spoluvlastnit. Zároveň tam musí mít trvalé bydliště nahlášené před 12. září 2022.

I zpětně

Žádost je možné podávat na nadcházející realizaci, ale také zpětně – pokud k ní došlo od 12. září 2022. Valdman uvedl, že při žádosti je potřeba doložit nárok na dotaci. K samotné žádosti pak stačí fotodokumentace stávajícího stavu a odborný posudek. Při zpětné žádosti, tedy po realizaci, je potřeba fotodokumentace stavu po realizaci a potvrzený odborný posudek, že bylo vše zrealizováno. Žadatel také musí v tomto případě doložit faktury. K vyplacení by podle Valdmana mělo dojít zhruba za měsíc.

Žádosti je možné podávat do konce ledna příštího roku nebo do vyčerpání celé alokace, tedy 1,5 miliardy. Jurečka uvedl, že prvotní fáze má za cíl pomoct zhruba deseti tisícům domácností. Pokud bude zájem vyšší, uvolní podle něj ministerstvo do programu více peněz. Daná opatření mohou údajně ušetřit mezi dvaceti až čtyřiceti procenty energie domácnosti, případně i více.

Poradenská síť

Proti původnímu programu Nová zelená úsporám má být Nová zelená úsporám Light lidem přístupnější, protože například ubude administrativy a finance budou vypláceny ještě před zahájením úsporných staveb. Už nyní ale mají žadatelé i poradci výhrady, které se týkají právě složitosti.

„Mají problém (žadatelé) mít třeba bankovní účet, e-mailové adresy nebo chytré mobilní telefony. Problémy jsou především například se založením identity občana nebo bankovní identity. Takže to je naše pomoc pro ně, kromě toho odborného posudku, bez kterého oni se neobejdou,“ řekla poradkyně Místní akční skupiny Hustopečsko Veronika Mikulicová. Podle ní by mohla pomoci například možnost zplnomocnění rodinných příslušníků.

Pokud si lidé neví rady, mají se podle Valdmana obrátit právě na poradenskou síť, která čítá přes 350 poradců po celé republice. Pomoc je zdarma. Všechny kontakty je možné najít na webu Nová zelená úsporám. „Tam si stačí vyfiltrovat podle místa bydliště, zatelefonovat poradci, domluvit si termín. Protože bez toho poradenství, které vlastně stvrzuje potom i tu vlastní realizaci, se ta daná domácnost neobejde,“ uvedl. Podle Valdmana byly kontakty rozeslány také do všech obcí, kde jsou tak k dispozici.