Návrh rozpočtu na příští rok je realistický, řekl Stanjura

„Náš návrh rozpočtu je realistický, takto to ohodnotili nezávislí experti. Realistický znamená, že to odpovídá všem dnes známým skutečnostem,“ tvrdí Stanjura. Dodal, že by považoval za vynikající výsledek, kdyby se v návrhu podávaném tři měsíce před začátkem kalendářního roku trefil na 99 procent, což „v těch velkých číslech může být rozdíl až čtyřicet miliard“.

Opozice vytýká ministrovi dopady změn, které mohou ještě výsledný rozpočet ovlivnit. To ale Stanjura odmítá. Ujistil, že rozpočet je sestavený tak, že jsou v něm již veškeré dopady zapracované.