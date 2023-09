Lékařům by se mohly vrátit celodenní směny. Výjimku se zřejmě podařilo vyjednat u Evropské komise

Vrátit přesčasy na původní úroveň má novela, kterou chtějí ministerstva zdravotnictví a práce spolu s poslanci poslat do sněmovny do tří týdnů. Chtějí, aby byla norma schválena zrychleně. „Jednali jsme o tom i v rámci zdravotnického výboru, neočekávám, že by toto opozice vetovala,“ řekla členka sněmovního zdravotnického výboru Michaela Šebelová (STAN).

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka se to může projevit i v provozu nemocnic. „Bude záležet na ředitelích nemocnic, jak upraví práci tak, aby byla zachována akutní péče. To znamená, že se zřejmě budou odkládat plánované operace, plánovaná vyšetření,“ míní.

Někeří čeští lékaři už přesčasy sloužit přestali, mezi nimi je například Bohdana Čarková, která pracuje na dětském oddělení jihlavské nemocnice. Přesčasy přitom sloužila po celý život, vypověděla je jako jedna z prvních. „Já mám teď odslouženo deset let pracovního života navíc, a to při dvaceti sedmi letech v práci,“ řekla.

Celodenní směny by ale mohly dostat výjimku. „Pokud já mám přesné informace, tak ta vyjednávání jsou úspěšná. Zdá se, že se nám podařilo vyjednat výjimku na 24 hodin v jakési kombinaci,“ sdělil ministr zdravotnictví.

„Nebude úplně jednoduché promítnout to do zákona, ale chtěli bychom to dát v té jedné novele,“ doplnil Válka Kaňkovský. Pro uzákonění čtyřiadvacetihodinových směn je i další člen výboru Kamal Farhan (ANO). „Pomůže to jak záchranné službě, tak službám v nemocnicích,“ vysvětlil.