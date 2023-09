Čeští turisté v prvním pololetí rekordně cestovali. Ze zahraničí ale přijíždí méně návštěvníků, než bývalo zvykem

O sedm procent více českých turistů se v letošním prvním pololetí ubytovalo v tuzemských hotelech, penzionech a kempech. Více lidé cestovali i do zahraničí, nejčastěji do Chorvatska a Řecka, výrazně rostl také zájem o Polsko, uvedli zástupci cestovních kanceláří. Do Česka ale podle nich stále přijíždí méně návštěvníků ze zahraničí než v letech před covidovou pandemií.