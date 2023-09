Přibývá dopravních nehod s dětmi. Riziko zvyšují rodiče, kteří vozí potomky do škol autem

Loni v září došlo v Česku celkem ke 415 nehodám s dětmi do čtrnácti let. Právě v roli chodců utrpěly děti nejvíc závažných následků. Kvůli hustotě dopravy je řada míst, a to hlavně ve velkých městech, pro děti stále nebezpečná. Jako třeba v pražských Nuslích. „Je zde frekventovaná ulice v době ranní špičky, jezdí tady tramvaj, která se za zatáčkou objevuje dětem docela pozdě, navíc řidiči mají děti zakryté stromy,“ popsal vedoucí oddělení Besip z ministerstva dopravy Tomáš Neřold. V tomto místě každé ráno prochází do školy stovky dětí.

„Nusle jsou bezpečná čtvrť a tady vždycky dohlíží ještě městská policie na přechodu, takže si myslím, že je to v pohodě,“ míní tatínek jednoho z žáků Lukáš Huml.

„Obzvlášť v těchto dnech by měli být řidiči velmi pozorní v okolí škol, vůbec v obytných oblastech, snížit rychlost ideálně třeba na třicet, kdy je to zcela bezpečné, a hlavně se nerozptylovat telefonem,“ upozornil Neřold.