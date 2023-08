Ozbrojený odpor proti okupaci v srpnu 1968 by vedl k masakru, míní historik Bárta. Hranice bránit nešlo, říká Tůma

Nyní ale jakožto historik prý ví, co tehdy vědět nemohl. „Mohl jsem studovat v archivech – ruských, amerických, našich. Vím, co si v tu dobu politici říkali. Ten obraz je samozřejmě mnohem celistvější, ale základní pocit z toho mám pořád stejný. Ukradli mi a mé generaci dvacet let života,“ prohlásil. Dodnes si pamatuje zvuk letadel, která ho tehdy ráno vzbudila.

Sovětský svaz byl podle něj tehdy jakýsi dvojznačný stát. „Byl to dědic ruského impéria, ale zároveň centrum mezinárodního komunismu. V roce 1968 bylo rozhodnutí invaze vedeno spíše logikou pohledu komunismu. A koneckonců to nebylo jen rozhodnutí Sovětského svazu,“ vysvětlil.

Většina politiků v pondělí při vzpomínkových akcích dávala vpád vojsk Varšavské smlouvy do paralely s ruskou invazí na Ukrajinu. Tůma však vidí více rozdílů než podobností. „Tak samozřejmě je to agrese, snaha o okupaci, porušení mezinárodního práva – to vše je podobné jako v roce 1968. Rozdíl je ale v tom, že Rusko je dnes jiný stát, než býval Sovětský svaz,“ upozornil Tůma.

Spousta tehdejších politiků v roce 1968 nechtěla věřit podle Bárty tomu, že by Kreml „sáhl po tom nejkrajnějším kroku a vojska poslal“. „Samozřejmě ale existovala skupina, kterou nazýváme jako konzervativce, která si již měsíce před srpnem přála, aby vojska do Československa vstoupila a pomohla nastolit pořádek,“ ujasnil.

S tím souhlasí i Bárta. „Do určité míry lze najít paralely i s mnichovskou dohodou. Spojenci nás zradili. Ale důležitý moment, který to opět spojuje s Mnichovem, je, že nás zradili naši politici,“ uvedl s tím, že to tak část společnosti může vnímat.

Tehdejší prezident Ludvík Svoboda si uvědomoval, že pokud by došlo k nějakému odporu a krveprolití, „byla by to jatka, která by se promítla především na našem národě“, upozornil Bárta.

Vojáci, kteří do Československa vpadli, měli ostré náboje, připomněl také Bárta. „To znamenalo, že se počítalo s případným střetem, s případnými boji,“ vysvětlil.

Nejvyšší představitel Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv dostával podle Bárty o situaci v Československu při okupaci nepravdivé zprávy. „Informace, které dostával de facto pravdivé, byly zasazeny do úplně jiného kontextu.“

Svoboda: Kolem Dubčeka je spousta mýtů, jeho adorace nejsou na místě

Podle historika z Ústavu pro studium totalitních režimů Libora Svobody patří tehdejší první tajemník ÚV KSČ Alexandr Dubček k politikům, kolem kterých se točí velké množství mýtů. „Je to dáno i tím jeho osudem. Jinak je zase hodnocen na Slovensku. Trochu zapomínáme na to, že jeho kariéra až do ledna 1968 a vlastně i potom byla určena jeho rodnou stranou. Byl to člověk, který měl svůj vzestup spojený s komunistickou stranou – díky ní se dostal tam, kam se dostal,“ poznamenal.

Jeho situace po srpnu 1968 byla velmi smutná a tristní, jeho adorace nejsou na místě, domnívá se Svoboda. „A tím spíše to platí pro období po roce 1969,“ dodal.

„Dubček znal velmi dobře Sovětský svaz, uměl výborně rusky, byl opravdu přesvědčeným komunistou, a to až v tom kovaném slova smyslu. Tak proto neočekával od Brežněva onu nedůvěru. Když se dozvěděl o invazi, říkal: ,Co mi to udělali.‘ Vnímal to jako osobní tragédii,“ popsal historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Martin Tichý.

Co se týče normalizace, velká část společnosti si postupně začala na utužování poměrů zvykat, podotkl Svoboda. „Ona nepřicházela hned. V prvních měsících se pomaloučku utužovalo, potom začaly probíhat rehabilitace. (…) Nicméně ta společnost propadala do letargie,“ ujasnil. Zlomem podle něj bylo obnovení cenzury a personální čistky.