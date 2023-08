Změny v důchodech jdou do finále, většina by mohla platit už od září

„Pokud bychom vše schválili, tak se to stihne, pokud bychom neschválili a vrátili s nějakými pozměňovacími návrhy, tak by to byl samozřejmě problém,“ připouští Vystrčil. Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vrácení změn v penzích do dolní komory také nepředpokládá, domnívá se, že většina senátorů souhlasí s vládním řešením, což potvrdí i při hlasování o novele.

Ještě předtím budou o úpravách diskutovat jednotlivé senátní kluby a sociální výbor. Ten se sejde den před samotným hlasováním. Hnutí ANO kvůli způsobu, jakým byly změny prosazeny, zvažuje podání ústavní stížnosti.

I v případě, že novinky v systému valorizací projdou, tak stále bude platit, že se každý leden penze zvýší o inflaci za uplynulých dvanáct měsíců. Důchody se taky zvednou o část růstu reálných mezd. Už to však nebude polovina jako nyní, ale třetina. Další změny se týkají mimořádných valorizací. Ty má nahradit dočasný příspěvek, který pokryje 60 procent růstu cen.

Koaliční senátoři s podporou změn problém nemají

„Pokud vnímám kontury toho, jak to bylo navrženo, tak si myslím, že pokud budu mluvit za náš klub, tak v tom problém nevidím,“ předpokládá předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.

„Pokud je to o faktu, aby se udržel státní rozpočet, a přesto aby se valorizovaly důchody, protože ony stále porostou, tak si myslím, že to (klub) podpoří,“ přizvukuje šéf senátorského klubu STAN Jan Sobotka (nestr. za STAN).

Že novinky v penzích horní komorou projdou, si myslí i senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti). Zároveň ale ujišťuje, že pokud by legislativa obsahovala nějaké věcné chyby, tak se řešit budou.