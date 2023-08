Éra Pavla Rychetského končí. Spoluvytvářel ústavu a ve veřejném prostoru byl slyšet

Poté byl dva roky federálním ministrem pro legislativu a připravil i zákon o Ústavním soudu. Do politiky se vrátil se vznikem Senátu už jako člen sociální demokracie. Ve vládě Miloše Zemana pak byl vicepremiérem a ministrem spravedlnosti. ČSSD zvažovala, že Rychetského nominuje do prezidentské volby. „Nebudu kandidovat. To mně za to nestojí, abych si zničil manželství, když mi vydrželo čtyřicet let,“ odmítal tehdy Rychetský s úsměvem.

Prezidentem se stal Václav Klaus a Rychetského si vybral jako předsedu Ústavního soudu. Rychetský později Klause kritizoval kvůli pozdním nebo neúspěšným nominacím nových ústavních soudců.