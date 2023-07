Česká armáda potřebuje další modernizaci, ne povinnou vojnu, shodli se poslanci

Do Česka ve středu přiletěly první dva americké bojové vrtulníky Viper. Stejně jako víceúčelové Venomy budou sloužit na základně v Náměšti nad Oslavou. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) se tak vrtulníkové letectvo zbavuje závislosti na sovětské technice. „Během měsíce září je předpoklad, že by přiletěly ještě další čtyři vrtulníky - další dva Vipery a další dva Venomy, takže během tohoto roku bychom jich měli mít šest,“ uvedla ministryně.

Že se česká armáda přeorientovává ze sovětských na americké vrtulníky až nyní, má podle Šedivého několik důvodů. „Česká armáda nějakou dobu hledala i cestu, jak modernizovat vrtulníky Mi-24, což vždycky selhalo. Potom byly důležitější projekty, ať už to byla nadzvuková letadla, byly to obrněné transportéry. Situace přirozeně nastala až teď,“ nastínil bývalý náčelník generálního štábu.

Rozhodnutí o jejím zrušení padlo právě v éře Šedivého coby náčelníka generálního štábu. „Vycházelo to ve vztahu k tomu, jaká je populace, jaký je pocit vojáka, který nastupuje. Ani doba délky neodpovídala potřebnému výcviku,“ přiblížil. Česká armáda podle něj potřebuje nejméně 30 tisíc profesionálních vojáků, proto je nutná i existence aktivních záloh, které by měly dosáhnout deseti tisíc mužů. Ty by měli doplnit také dobrovolníci, „kteří by byli ochotní podstoupit část výcviku“.

S tím souhlasí také Žáček. „To není možné, byla by to příliš drahá záležitost. Mnohem dražší než modernizace profesionální armády,“ řekl. Moderní vojenská technika podle něj také může do armády přilákat mladé lidi.

Rozhodnutí by neměnil ani Růžička. „Kasárna, veškeré prostory, kde se cvičili, toho se armáda zbavila. Znovu to zaktivovat by stálo neskutečné množství peněz. Buďme rádi, že máme profesionální armádu,“ dodal.

Decroix: Branná výchova může prospět, povinná vojna by ale efektivní nebyla

Podle poslankyně Evy Decroix je třeba se na případnou bezpečnostní krizi v Česku připravit. Tomu by mohla pomoci výchova ve školách, která by vedla k vlastenectví, ale například i k přežití v přírodě.

Spíše než vojenským cvičením by podle ní taková výuka mohla být bližší skautingu. „Děti se učí přežít v přírodě, reagovat v krizových situacích,“ uvedla v pořadu Interview ČT24. „Když se k branné výchově přistoupí citlivě, tak to může naším dětem jenom prospět. A do určité míry to v nich může probudit hlubší vztah ke společnosti, ve které žijí,“ uvedla.

Pro zavedení povinné vojenské služby však Decroix není - není podle ní efektivní. I ona se domnívá, že pro stát by se jednalo o příliš velkou finanční zátěž. „Pokud lidé nemohou být v práci, musíme nějak uživit jejich rodiny. Musíme současně vybudovat ohromná výcviková centra, pokud by to opravdu měla být všeobecná povinná služba. (…) Nemyslím si, že je to cesta, kam bychom měli jít,“ řekla.