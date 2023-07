Nemocnice hlásí nedostatek krve. O prázdninách je úrazů více, ale řada dárců jede na dovolenou

Darovat krev ještě před dovolenou

Transfuzní stanice se snaží oslovovat hlavně nové dárce. Lidé, kteří chtějí darovat krev a chystají se do zahraničí, by měli přijít ještě před odjezdem. Po návratu z většiny zemí je totiž nutné s darováním počkat, a to různě dlouhou dobu.

Lékaři upozorňují hlavně na oblasti v Evropě, kde se od května do října vyskytuje západonilská horečka. „Po návratu z těchto destinací je odklad jeden měsíc pro darování krve. Pak jsou samozřejmě destinace, které se vyskytují v tropech a subtropech, tam po návratu je odklad až půl roku,“ sdělila primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.