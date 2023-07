Od zdražení mýtného si ministerstvo slibuje dodatečné dvě miliardy

Změna zřejmě nebude politicky sporným tématem, zvýšení sazeb podpořil i bývalý ministr dopravy a místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček. Poměrně střízlivě se k ní stavějí i autodopravci. Mluvčí jejich sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix nicméně podotkl, že dodatečné náklady zaplatí zákazníci. „Ale pro dopravce je větší problém navýšení spotřební daně, respektive dřívější ukončení snížené sazby,“ upozornil.

V Německu by chtěli vybírat dvakrát víc

Ohlášená změna je ostatně k dopravcům podstatně smířlivější než zdražení mýtného, které napřesrok chystá Německo. Již od začátku roku bude vybírat za ujetý kilometr v přepočtu deset korun, což je zhruba dvojnásobek oproti současnosti, a je to číslo srovnatelné s Rakouskem.

To ovšem vyvolává v Česku obavy, že by mohl zesílit tranzit ze severního do jižního Německa přes Čechy. Kupka dal najevo, že v tom případě by byly namístě úvahy o obdobném zdražení i v Česku. „Zákon nám dává možnost výši poplatku měnit, pokud by se Česko stalo výrazně levnější zemí než okolí,“ zdůraznil.