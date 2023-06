Mýto pro nákladní auta zdraží o 10 až 15 procent, řekl Kupka

O zdražení dálniční známky hovoří ministr dopravy Martin Kupka již déle a jeho úřad také zveřejnil detaily. Cena ročního kuponu vzroste z 1500 na 2300 korun. Že by rostla i cena mýtného, Kupka dosud odmítal. Nyní ale připustil, že to možné je.

„Od 1. března bude možné do mýta zakomponovat novou položku, která v sobě zahrnuje poplatek za CO 2 , tedy emise oxidu uhličitého. Zvýší se mýto, počítáme s tím a budeme hledat rovinu – stejně jako v případě dálniční známky – která by neohrozila naše dopravce,“ řekl. Upřesnil, že by se cena měla zvýšit o deset až patnáct procent, čímž se příjmy státu zvýší zhruba o 1,4 až 2 miliardy korun.

Kupkův předchůdce Karel Havlíček nemá se zdražením mýtného problém. „Já bych z toho obavu neměl,“ poznamenal. Vymezil se ale proti zdražování dálniční známky. „Jestliže říkáme, že u mýta by to mělo být o 10 procent, tak elektronická známka by měla jít z 1500 na 2300 korun, což je mimo reál vůči mýtu. A to navíc v situaci, kdy je tady elektronická známka,“ upozornil. Provoz elektronických známek je podle něj levnější, než tomu bývalo s nalepovacími kupony.