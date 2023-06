Soud uložil kurýrovi za pašování drog za dvě miliardy korun do Austrálie 10 let vězení

Na deset let do vězení poslal ve středu českobudějovický soud muže za pašování drog do Austrálie. Převážení se podle obžaloby účastnilo šest desítek kurýrů. Dalších sedm obžalovaných, jichž se aktuální líčení týkalo, soud obžaloby zprostil. Skupina šesti desítek kurýrů podle policie dopravila do Austrálie nejméně 780 kilogramů heroinu a kokainu v ceně 2,1 miliardy korun. Další obžalovaní si vyslechli verdikt v předchozích dnech.