Na papírové reklamní letáky by mohl dopadnout recyklační poplatek

Podpora recyklace

Ministerstvo ale přistupuje i k dalším krokům, které by měly podpořit udržitelnější zpracování odpadu. U výrobků z recyklovaného materiálu by nově mohla být nižší daň z přidané hodnoty. Na návrh Česka se tématu věnovali unijní ministři životního prostředí a podle Hladíka není žádná ze zemí proti.

„Moje ambice je do roku, roku a půl mít shodu na úrovni ministrů financí,“ plánuje Hladík. Nyní je podle něj nutné zpracovat konkrétní parametry: „Typy produktů, to, jaké je minimální procento recyklátů, nebo to, jakým způsobem by výrobce prokazoval, že opravdu vyráběl z druhotných surovin,“ doplnil ministr.

Když návrh projde, bude výše zdanění záležet na sazbách jednotlivých států. V Česku by to bylo dvanáct procent, tak jak s tím počítá konsolidační balíček. Výrobky z recyklátů by tak mohly být o něco levnější.