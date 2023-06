Radní ČT vyzvali Dvořáka, aby předložil všechny chystané smlouvy nad milion korun

Rada nyní projednávala výroční zprávu o hospodaření ČT za rok 2022. Podle finančního ředitele Davida Břinčila televize loni udržela hospodaření v mantinelech rozpočtu, který počítal s příjmy a výdaji 7,17 miliardy korun, a to i přes inflaci přesahující 15 procent a skokový růst cen energií. Snížila výdaje o 216 milionů a zachovala zůstatek na účtech na úrovni 1,9 miliardy, tedy o miliardu výše, než byla minimální hranice schválená radou. Zároveň získala část prostředků z odpočtu DPH z minulých let ve výši 420 milionů korun.

Česká televize v minulosti navrhovala minimální zvýšení poplatku o 15 korun měsíčně a zároveň změnu definice toho, kdo má být plátcem poplatku. Ten by se už neměl hradit za televizní nebo rozhlasový přijímač, ale plátcem by měl být ten, kdo veřejnou službu využívá, tedy i uživatelé různých internetových platforem. Zároveň by měl být zachován princip platby za domácnost. Změnit by se měl i výpočet poplatku u právnických osob.

Nová definice poplatníka by podle Dvořáka znamenala zvýšení počtu platících subjektů o 300 až 350 tisíc. Spolu s vyšším poplatkem a novým způsobem výpočtu platby u firem by to znamenalo pro ČT téměř dvě miliardy korun ročně, v případě zvýšení poplatku o 45 korun by byl roční přínos 3,5 miliardy. Proti navyšování rozpočtu ČT jsou zástupci komerčních televizí, podle kterých by to znamenalo nerovnováhu na trhu.