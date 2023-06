Radovan Krejčíř utekl před 18 lety. Nyní z věznice v JAR žádá o vydání do Česka

video Události: Osmnáct let od útěku Radovana Krejčíře

Krejčíř uprchl během pětihodinové domovní prohlídky v noci ze 17. na 18. června 2005. Následně pobýval na Seychelách, kde vydržel zhruba dva roky, než odjel požádat o azyl v Jihoafrické republice. „Do Čech se určitě vrátit nechci. Já nemám na Čechy dobré vzpomínky,“ říkal v listopadu 2013.

V Johannesburgu si pořídil podobnou vilu jako v Černošicích. ČT tam natáčela den před tím, než ho zatkla policie. Tehdy se Krejčíř dostal do sporu s podsvětím a kvůli obavám o život téměř z vily nevycházel.

Nakonec byl v JAR odsouzený k 35 letům vězení za únos a mučení. Už několik let ale sám žádá o vydání do Česka. „Po zkušenostech, které tady mám a kdy jsem se stal obětí konspirace, jsem začal uvažovat o tom, že budu souhlasit s vydáním do Česka,“ uvedl Krejčíř.