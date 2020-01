Česko žádalo o vydání Krejčíře, teď ale zjišťuje, zda by si ho v Jižní Africe nenechali

České úřady léta usilovaly o vydání Radovana Krejčíře. Nyní, když to začíná být reálné, ale couvají. O své vydání do vlasti požádal úřady v Jihoafrické republice, kde je vězněn, sám Krejčíř a rozhodnutí by mělo být záležitostí nejbližších měsíců.

„Jihoafrický soud připustil, že pan Krejčíř může být vydán do České republiky. Nyní je míček na straně jihoafrického ministra spravedlnosti,“ upřesnil mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Návrat by byl bezpečnostním rizikem, říká ministr vnitra

V Praze ale nadšení z naplnění snahy, která začala v roce 2007 po Krejčířově zadržení v Johannesburgu, nepanuje. „Já bych návrat pana Krejčíře do České republiky pokládal za velké bezpečnostní riziko,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.