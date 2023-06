Návrat Krejčíře je pravděpodobný, znamenalo by to pro mě ohrožení na životě, říká bývalý detektiv Tichý

Krejčířův návrat by dle Tichého přinesl řadu problémů pro ty, kteří se kauzou kolem něj zabývali. Zcela určitě by to pro samotného Tichého znamenalo ohrožení na životě, jak upozornil.

„Zatím mně, ani investigativním novinářům se nepodařilo zjistit, proč ta žádost nebyla zrušená. Protože co se týče návratu Radovana Krejčíře, já si neumím představit, kromě jeho rodiny, vůbec nikoho, kdo by na tom mohl mít zájem,“ podotkl.

Že by se mohl Krejčíř do České republiky vrátit, je podle Tichého pravděpodobné. Tichý také soudí, že Krejčíř dostal české občanství, kterého se dříve vzdal, zpět v roce 2019. Žádost o jeho vydání českým úřadům ale podle bývalého detektiva nikdo neviděl.

Zdravotní posudek na objednávku

Nicméně ve chvíli, kdy policistům Krejčíř uprchl, byl Tichý velmi naštvaný. „Ani ta domovní prohlídka nemusela být. Bylo potřeba jen zadržet Krejčíře, sebrat kufr, ve kterém měl dokumenty, o kterých jsme věděli, že tam jsou,“ uvedl. Jeho kolegové ale dle jeho slov byli otrávení z toho, že se to celé tehdy dělo v pátek odpoledne.

„Kdyby ale býval Krejčíř neutekl a šel do vazby, v lepším případě by kauza došla k soudu, (…) spíš si ale myslím, že ne,“ řekl Tichý. Krejčířův advokát měl totiž dle bývalého detektiva připravený zdravotní posudek o tom, že je zločinec nesvéprávný a trpí endogenní depresí. Odsouzen by tedy pravděpodobně nebyl, soudí Tichý.

„Poté by si Krejčíř vyřizoval účty s těmi, kteří to zavinili. To jsme byli my, několik státních zástupců a svědci,“ doplnil.

Tichý také dříve v médiích uvedl, že pokud by se Krejčíř nyní vrátil, dostal by se z vězení do tří let, protože by dostal „všechny známé i neznámé druhy rakoviny“. Tichý totiž míní, že je v současnosti stále ještě v Česku možné „koupit si“ pro účely soudního řízení lékařský posudek. „Za peníze si koupíte všechno,“ poznamenal. Situace se ale podle něj změnila k lepšímu, není to tak jednoduché, jako tehdy.