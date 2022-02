Mrázek byl klíčová postava podsvětí. Měl úzké kontakty s policisty i politiky, vzpomíná bývalý detektiv Tichý

přehrát video Karel Tichý byl hostem Interview ČT24

Bývalý detektiv Tichý popsal, že neměl sílu na seriál Devadesátky koukat. Podle něj šlo o komerční projekt, který kopíroval nějakou realitu. „My jsme dělali hlavně ekonomické věci. Já jsem znal samozřejmě lidi z mordparty. Vážím si jich a vím, že nejsou úplně nadšení z toho, jak to vyznívá pro ně. Ale konkrétně v těch Devadesátkách, mě se to nijak netýká,“ řekl Tichý. Například orlické vraždy, kterým se seriál věnuje, podle jeho slov nebyly žádný velký organizovaný zločin. „Kdežto ty kauzy, co jsme dělali my, ty ekonomické, tak tam jsme se dostávali právě až k tomu podsvětí, protože šlo o obrovské peníze, případně o informace,“ podotkl Tichý.

Krakatice a Mrázek Tichý popsal, jak na konci 90. let kriminalisté založili spis s názvem Krakatice, který mapoval prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. A klíčovou postavou byl František Mrázek a lidé okolo něj. „Ten jejich přesah byl vlastně do všeho. To, co tady vlastně v těch devadesátkách vzniklo. To byly privatizace, pašování, tunelování. Prostě velké ekonomické kauzy. V tomhle všem Mrázek a jeho společníci nebo lidi s ním spojení prostě byli,“ vysvětlil bývalý detektiv.

Tichý vzpomenul právě propojení podsvětí s politiky, státními zástupci i policisty. Vzhledem k rostoucím útokům kriminalisté přejmenovali spis na Kmotr. „Náš cíl byl prostě zavřít Františka Mrázka za něco, za nějaký pakatel. Ne za velké věci, ale za něco. Počítali jsme s tím, že když bude zavřený, tak že se rozmluví i lidi, kteří do té doby nemluvili, protože se ho opravdu báli,“ vysvětlil Tichý.

Kdo skutečně Mrázka zabil, ale nechtěl komentovat. „Třeba se ještě stane nějaký zázrak a někdo se rozmluví anebo se objeví informace, které k tomu někde jsou. A František Mrázek vlastně před svým koncem ještě ke všemu s námi začal komunikovat a docela jsme se posouvali, asi by byl schopen objasnit celou řadu dalších ekonomických kauz. A stala se teda tahleta věc,“ popsal Tichý. Radovan Krejčíř Myslí si, že nejvíc k vraždě Mrázka by mohl říct bodyguard Pavel Šrytr. „Začínal u Běly, pak byl u Mrázka a skončil u Krejčíře a u Pitra. Mohl by to objasnit,“ dodal. Další, který by mohl Mrázkovu vraždu objasnit, je podle něj Radovan Krejčíř, který je ve vězení v Jihoafrické republice. Věří, že kdyby kauza zůstala původním policistům, případ by objasnili.