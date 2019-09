Krejčíř usiluje o návrat do Česka. Písemně se zavázal, že se svému vydání nebude nijak bránit

Jihoafrická média zároveň upozorňují, že věznění Krejčíře už tamní státní finance přišlo na 200 milionů randů, což je v přepočtu přes 300 milionů korun. I to by mohl být argument pro jeho vydání.

V jihoafrickém vězení si Radovan Krejčíř odpykává pětatřicetiletý trest za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami. Už loni v březnu jihoafričtí soudci rozhodli, že je vydání do České republiky možné. To samo o sobě ovšem ještě neznamená, že se Krejčíř opravdu vrátí.

V Česku by se Krejčíř mohl dočkat zkrácení trestu

Krejčíře motivují k návratu do Česka dva důvody. Sice by i tady platil jeho vysoký africký trest, ale v tuzemsku by měl šanci na jeho podmíněné zkrácení. Podobně se už v minulosti dostali z vězení třeba čeští pašeráci drog odsouzení k vysokým trestům v Thajsku.

Také by mohl zvrátit rozhodnutí českých soudů. Ty počítají s tím, že by musely jeho české zločiny řešit znovu. „Pokud pominou důvody, pro které byl obžalovaný stíhán jako uprchlý, a byl pravomocně odsouzený, tak má právo požádat, aby bylo konáno hlavní líčení znovu. To znamená, že tento odsuzující rozsudek by byl zrušen a pravděpodobně by tato osoba byla vzata do vazby,“ přiblížila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

V České republice byl Krejčíř pravomocně odsouzen k souhrnnému trestu 15 let vězení, potrestán byl za plánování vraždy celníka, pokus o tunelování miliard ze státního podniku Čepro, padělání peněz, padělání směnek, a to třeba na 60 milionů korun s falešným podpisem expremiéra Stanislava Grosse, a za řadu dalších trestných činů.