Krejčíř zatím zůstane v JAR. Rozhodnutí o vydání do Česka v zákonné lhůtě nepadlo

video Události: JAR v zákonné lhůtě nerozhodla o vydání Krejčíře do Česka

Letos v březnu daly jihoafrické soudy předběžný souhlas, že Krejčíř může do Česka. Ani po zákonné lhůtě 180 dní o tom ale tamní ministr spravedlnosti nerozhodl. „My aktivní kroky neděláme. Čekáme na to, jestli přijde něco ze strany Jihoafrické republiky,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Krejčíř si odpykává 35letý trest za únos, mučení a pokus o vraždu. Stěžuje si též na podmínky ve vězení. Odtud také volal jihoafrickým novinářům. „Po zkušenostech, které tady mám a kdy jsem se stal obětí konspirace v podobě zatčení a odsouzení za zločin, který jsem nespáchal, jsem začal uvažovat o tom, že budu souhlasit s vydáním do Česka,“ řekl.

Ještě před pěti lety mluvil jinak. „Do Čech se určitě vrátit nechci. Já nemám na Čechy dobré vzpomínky,“ uvedl v listopadu 2013.

„Česká republika o pana Krejčíře požádala už v roce 2007. Nikdo tu žádost nestáhl, ani to není možné,“ přiblížil Řepka. Jihoafrický soud poslal Krejčíře do vězení před dvěma lety. Podmínkou pro to, aby Krejčíř své jihoafrické tresty vykonal v Česku, je mezistátní dohoda. Samo Česko ji ale iniciovat nechce.

„To, jestli ještě někdy v budoucnu Radovan Krejčíř vstoupí do černošické vily, tak není jasné. Dům se navíc snaží prodat exekutoři. Zatím se jim to ani na čtvrtý pokus nepodařilo, a to přesto, že cenu snížili na 50 milionů korun,“ uvedl reportér ČT Jiří Hynek, který kauzu dlouhodobě sleduje.