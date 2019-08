Požár Krejčířovy vily v Černošicích dostali hasiči pod kontrolu. Plameny zničily skoro celou střechu

„Požár je složitější o to, že na místě nelze postavit výškovou techniku. Bude se jednat o dlouhotrvající zásah,“ řekla České televizi mluvčí Kereková. Velitel zásahu odhaduje, že hasiči budou v permanenci minimálně do poledne.

Video of POŽÁR KREJČÍŘOVY VILY V ČERNOŠICÍCH

Kdysi luxusní vila řadu let chátrá. Několikrát se stala terčem zlodějů a vandalů. Před dvěma lety do vily pronikla i skupina youtuberů. Podle Krejčířovy rodiny způsobili značnou škodu.

Kolem deváté ráno se na místě sejdou vyšetřovatelé, aby začali zjišťovat příčinu požáru. Zatím nejsou informace, že by byl při požáru někdo zraněn. Škoda se předběžně odhaduje na několik milionů korun.

Případný kupec by podle odhadů musel vynaložit miliony korun na renovaci neudržovaného domu. Žádný zájemce se ani při opakovaných dražbách nenašel. V dobách, kdy v ní Krejčíř žil, byla cena nemovitosti odhadována na víc než půl miliardy korun. Loni na podzim ji stát neúspěšně nabízel v dražbě za necelých 49 milionů.

Padesátiletý Krejčíř uprchl z Česka před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily, v současnosti je ve vězení v Jihoafrické republice.

Česká republika požaduje jeho vydání, v minulosti na něj vydala několik mezinárodních zatykačů. V tuzemsku byl Krejčíř pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení.

V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.