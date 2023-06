Úsporný balíček neřeší nerovnosti v populaci, míní sociolog Prokop

„Dnes bereme z minimální mzdy 7800 korun – to zaměstnanec zaplatí na odvodech, když nemá děti. To je obrovská částka a z těch lidí pak děláme klienty sociálního systému,“ podotkl Prokop a dodal, že na druhé straně například OSVČ, který má plat 120 tisíc měsíčně, platí paušální daň 6200 korun. „Je to úplná nerovnoměrnost a s tím balíček bohužel nic nedělá.“

„Balíček vůbec nereaguje na to, koho poškodila inflace, takže to je velmi promarněná šance omezit chudobu, pomoct chudším regionům tím, že tam nechám víc peněz zaměstnancům,“ uvedl Prokop s tím, že se také mohly omezit výdaje na dávkový systém.

Hůle se neobává, že by díky vládnímu balíčku skokově začaly narůstat nové dluhové pasti a počty exekucí, jak varovaly odbory. „Rok 2022 byl co do dopadu na zranitelné osoby mnohem rizikovější a problematičtější.“ Zmínil, že tu jsou však statisíce lidí, kteří jsou předlužení a řešením je přijetí směrnice Evropské unie o oddlužení, což by mělo přijít v roce 2024.

„To je cesta, jak pomoci lidem, kteří jsou beznadějně zadlužení a nejsou motivováni legálně pracovat – přežívají v šedé ekonomice, stát na ně doplácí a přichází o příjmy, které by měl primárně z odvodu zaměstnavatele, kdyby ti lidé byli zaměstnaní. A to je ten problém.“