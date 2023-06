Dlužníkům se ze mzdy sráží nejméně v historii, asociace věřitelů navrhuje změny

Dlužníkům se ze mzdy sráží nejméně peněz v historii, důvodem jsou rostoucí náklady na bydlení, které se promítají do částky, kterou v exekuci nelze zabavit. To ale přináší stále větší potíže věřitelům. Podle průzkumu v právních poradnách na to nejvíce doplácejí rodiče samoživitelé, oběti trestných činů nebo pronajímatelé bytů. Česká asociace věřitelů proto navrhuje změny, jednat by o nich chtěla s resortem spravedlnosti.