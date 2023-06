Podepsat odsouzení války není dostačující, říká o návrhu podmínky účasti Rusů na olympiádě Hašek

přehrát video Dominik Hašek hovořil o účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě Zdroj: ČT24

Expertní tým českého olympijského výboru navrhl, aby se ruští a běloruští sportovci směli účastnit pod neutrální vlajkou olympiády v Paříži za podmínky, že písemně odsoudí agresi vůči členskému státu OSN. Tím by se vymezili i proti invazi na Ukrajinu. Finální rozhodnutí o startu Rusů a Bělorusů zatím nepadlo, některé země už ale oznámily, že v případě jejich účasti své sportovce na olympiádu nepošlou. „Něco podepsat pro mě není dostačující,“ myslí si o připravované propustce pro ruské a běloruské sportovce Hašek. „Ten člověk musí nejen něco podepsat, ale i se podle toho tak chovat, jak veřejně, tak soukromě. A ne, že tři neděle před olympiádou ruští sportovci něco podepíšou a my je tam pustíme, takhle by to nešlo,“ doplnil.

Takový plán by měl být podle vítěze dvou Stanleyových pohárů prodiskutovaný s jednotlivými vládami, i s českou. Připomněl také možnou pomoc sportovcům a sportovkyním, kteří by se proti režimu šéfa Kremlu Vladimira Putina dokázali takto postavit. „Musíme jim pomáhat, jejich rodinám, aby se nedostali do problémů,“ usoudil. ‚Nechci válku' nestačí, míní Hašek Hašek zdůraznil, že záleží na tom, jaká bude definice odsouzení. „Aby to nebylo takové, že někdo napíše ‚nechci válku', to by samozřejmě nestačilo. Musí tam být jasné odsouzení ruské války, ruské agrese, a já to tam nevidím, musí tam být konkrétně jmenováno Rusko,“ připojil.