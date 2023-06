168 hodin: Ukrajinští veteráni se léčí v Česku. Snaží se zmírnit rány na těle i psychice

Devět věkově rozdílných ukrajinských vojáků, kteří se spolu léčí v Lázních Darkov, údajně pojí touha osvobodit svou zemi a také to, že vojáky být nikdy nechtěli. Například bývalý prorektor kyjevské univerzity Anatolij Šafranskij se do armády přihlásil v devětapadesáti letech.

„V noci budím manželku, děsí ji to, je to nepříjemné. Spíme vedle sebe, ale ona kvůli tomu odchází spát k dětem. Je to posttraumatický syndrom, ale vyléčí se, přejde to. Jen to bude trvat,“ přibližuje seržant Lijašenko obdobné stavy, které ho provází poslední měsíce.

„Když mi amputovali nohu, když už jsem věděl, že noha je pryč, propadl jsem se do depresí,“ přibližuje těžkou situaci Hrysjuk. „A měl jsem strach o kamarády, někteří z nich zemřeli, další byli vážně zranění. Pak jsem uviděl ještě více zraněných chlapů bez nohou a rukou a trochu jsem se uklidnil. Ale bylo mi velmi těžce na duši,“ říká.