Využívání peněz z emisních povolenek na cokoli skončí. Nový zákon je ukotví k ekologickým projektům

Nově ale do kategorie dekarbonizace spadne více odvětví než dříve. Peníze tak budou použitelné i ke změnám v silniční dopravě a vytápění budov. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zdůraznil, že se s přechodem od uhlí musí vyrovnat řada odvětví. „Dekarbonizací, odchodem od uhlí projdou teplárenství, energetika, průmysl, doprava, je to čistá mobilita, oblast bydlení,“ shrnul. Návrh se zvlášť soustředí na teplárny, které by mohly dostat 30 procent povolenek zdarma navíc, pokud budou mít plán, jak se zbavit uhlí.

Za posledních pět let stát získal z aukcí emisních povolenek přes 80 miliard a očekává, že v tomto desetiletí získá až 400 miliard. Zatím ale jde z těchto peněz na dekarbonizaci pouze osm miliard ročně. Zbytek je příjmem státního rozpočtu a teoreticky může posloužit na cokoliv. To se má změnit.

Novela vychází z dohod, na kterých se loni podílelo české předsednictví EU. Opozice je nicméně k výsledku kritická. „Jak bude fungovat rozšíření emisních povolenek i na další oblasti, tam my máme problém – už na evropské úrovni,“ uvedl stínový ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Cena emisní povolenky se v současnosti pohybuje mezi 65 a 100 eury. Je to násobně více oproti minulosti – do předloňska se za povolenku platilo méně než deset eur. Kritici staré cenové hladiny poukazovali, že to nemotivuje k přechodu na čistší energii. Kritiku ale vyvolalo i zdražení. Začaly znít výtky, že to prodražuje fungování domácností i firem.

Emisní povolenky potřebují prakticky všichni, kdo při svém podnikání vypouštějí skleníkové plyny – elektrárny, výrobny tepla, letečtí dopravci nebo těžký průmysl. Princip je prostý: co tuna emisí, to jedna povolenka.