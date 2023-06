Byl bych nerad, abychom Ukrajině dávali falešnou naději, říká ohledně vstupu Kyjeva do EU Bžoch

Bžoch se vrátil k úternímu zničení Kachovské přehrady. „Nemáme stoprocentní jistotu, kdo za tím stojí. Je to velká katastrofa, ohrožuje to tisíce lidí, ohrožuje to životní prostředí,“ připomněl poslanec.

Rovněž dodal, že i když se teorie o viníkovi, potažmo příčině destrukce Kachovské přehrady různí, na vině je podle něj jednoznačně Rusko se svou agresivní válkou. Podle něj je podstatné, aby se do regionu dostala humanitární pomoc.