Pohled na vývoj životního prostředí v Česku nabízí nový web. Ministerstvo chce nyní řešit proměny energetiky

Tůní, mokřadů a podobných opatření přibývá v posledních letech po stovkách. V továrně nebo mezi sklady ale podle ekologů málokdy. „Většinou je okolo fabriky nebo skladovací haly anglický trávník, přinejlepším nějaká chabá snaha o výsadbu parkové zeleně,“ podotkla ředitelka organizace Beleco Jana Moravcová.

Pohled na to, jak se za třicet let zlepšilo ovzduší, změnily lesy nebo přibyly kontejnery na tříděný odpad, nabízí nový web resortu životního prostředí a jeho statistiky, mapy a grafy. „Abychom znali a věděli, jakým způsobem se životní prostředí v České republice vyvíjí, jakým způsobem se zlepšuje, protože to může být impulzem, jak v oblasti ochrany klimatu, tak v oblasti nakládání s odpadem, kde ještě máme hodně co zlepšovat,“ uvedl Hladík.

Podle ministra životního prostředí nyní půjde hlavně o útlum uhlí, recyklaci a využití odpadu nebo ochranu půdy před zastavováním. Zavést chce také on-line monitoring znečištění vody, který na rozdíl od ovzduší chybí.