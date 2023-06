Helma zachrání mnoho cyklistů, upozornil Pafko. Povinné zavedení by bylo nadbytečné, míní Střecha

Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by v 70 až 80 procentech případů nehody cyklistů nedopadly tragicky, pokud by měli nasazenou helmu.

Pafko upozornil, že se vnímání helem v české společnosti změnilo. „Já jsem si v začátku devadesátých let koupil helmu ve Švédsku a byl jsem raritou. Všichni jezdili bez helmy, já ji měl a připadal jsem si trapně. Dnes bych si připadal trapně, kdybych helmu neměl, protože ji všichni mají,“ popsal chirurg, který sám prošel těžkým úrazem hlavy po pádu z kola bez přilby. „Helma zachrání mnoho lidí,“ řekl.

Podle Střechy by měla helma být pro cyklisty volbou. Poukázal na statistické údaje v Austrálii, kde v jednom ze států povinné přilby zavedli. „Za každého, který přilbu začal nosit, čtyři lidé přestali na kole jezdit,“ poukázal.

S nárůstem popularity elektrokol roste i počet úrazů

Nejčastěji na kole umírají senioři, loni přišlo o život 20 lidí starších 64 let, mezi lidmi do 24 let evidovali policisté jednu oběť. Jedná se o celosvětový trend, který Pafko přičítá popularitě elektrokol. Na ně podle něj nasedají i lidé, kteří by klasické bicykly již nevyužívali.

Střecha doplnil, že elektrokola jsou přibližně dvakrát těžší, a pro seniory tak může jejich ovládání být ve výsledku obtížnější. Dalším problémem jsou podle něj i nelegální úpravy těchto dopravních prostředků, které zvyšují jejich maximální možnou rychlost nad 25 kilometrů v hodině.

Pro bezpečnost cyklistů je podle Pafka důležitý také platný předpis, který stanovuje odstup nejméně o jeden a půl metru při předjíždění cyklistů autem. „Cyklista je na silnici obrazně řečeno nahý, zatímco člověk v autě má kolem sebe tunu železa a plastů. Buďme ohleduplní,“ apeloval.