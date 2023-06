Ústavní soudce má mít tolik disciplíny, aby nerazil své názory, řekl v Interview ČT24 Jan Wintr

Na to, jak si Jan Wintr vysvětluje největší podporu senátorů, nedokázal přímo odpovědět. „Záleží, na které aspekty činnosti kandidátů se senátoři zaměří. Já myslím, že jsem měl určitou výhodu v tom, jakým způsobem se senátoři ptali na to, co je jim z ústavy nejbližší čili ta diskuze o ústavních změnách, diskuze o nálezech Ústavního soudu a jejich dopadů do činnosti parlamentu,“ uvedl.

Podle Wintra byli senátoři na kandidáty dobře připraveni. „Byl jsem v ústavně-právním výboru, to jsou lidé, které znám i ze svojí činnosti tajemníka stálé komise pro Ústavu v Poslanecké sněmovně, která komunikuje se stálou komisí v Senátu. Tam se diskutuje o ústavních změnách, o jejich výhodách či nevýhodách, to byla část těch otázek,“ dodal.

Hovořilo se také o určitém nevyřčeném odmítání některých kandidátů na senátních výborech, k tomu ale Wintr údajně nemá žádné informace. „Nebyl jsem účasten toho, jak probíhalo slyšení paní Zemanové a pana Baxy, ale já jsem z těch všech výborových i klubových diskuzí měl dobrý pocit,“ reagoval. Podle něj se senátoři ptali zajímavě, na což se on sám snažil správně odpovídat. Žádné „zákulisní hry“ se k němu nedostaly.

Systém volby ústavních soudců

Wintr řekl, že systém volby ústavních soudců, kdy prezident navrhuje kandidáty a senátoři je pak musí schválit, je v pořádku. „Důležité je, aby na ústavních soudcích byla široká shoda, protože to mají být lidé, kteří se těší široké důvěře, aby potom případně jejich rozhodnutí také požívala důvěru,“ sdělil.

„Jsou tady dva politické orgány a ty se musejí shodnout. Ať si mezi sebou vyjednávají, jak chtějí, tak nakonec projde jenom ten, který má podporu jak prezidenta, tak i většiny Senátu,“ řekl k systému výběru ústavních soudců s tím, že právě toto je dobrý systém.