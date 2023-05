Ministerstvo slibuje disidentům vyšší penze. Mají teď málo kvůli věznění a špatně placené práci

Podle ředitele ministerského odboru pojištění Tomáše Machance by měl na řešení případů spolupracovat ÚSTR, který by disidentům vydal osvědčení. O úpravě penze by pak rozhodovala sociální správa. Od ministerstva by přitom měla návod, jak by měl při takzvaném odstranění tvrdosti nynějších zákonných pravidel v případě disidentek a disidentů postupovat. „Můžeme lidem pomoci odstraněním tvrdosti zákona, opatření nemusí možná být řešeno ani legislativně,“ uvedl Machanec.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o odstranění tvrdosti zákona z pověření ministra práce v některých případech už nyní. Týká se to třeba přehodnocení doby odvodů, zohlednění odkladu placení pojistného kvůli nemoci či výše důchodu u lidí, kteří se dlouhodobě starali o bezmocné blízké.