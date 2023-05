Dnešní padesátníci zjistí penzijní věk pár let předem, může být nad 65 lety, oznámilo ministerstvo

Vláda minulý čtvrtek představila svůj balíček opatření k ozdravení státních financí a návrh změn penzí. Výdaje na důchody prudce rostou, systém důchodového pojištění je v propadu. Podle ministra by se bez úprav v budoucnu buď musely vyplácené penze snižovat, odvody a daně zvyšovat, nebo by si stát na důchody musel dál půjčovat.

Ke zmírnění deficitů má přispět odsouvání penzijního věku. Podle záměru by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým bude zrovna 50 let. Kdy budou moci jít do penze, by se tak měli dozvědět nejméně 15 let předem. Důchod by měl trvat v průměru 21,5 roku. Dnešní padesátníci svůj penzijní věk zjistí po schválení legislativy, která změny upraví. Budou ho tak vědět jen pár let předem. „Lidem nad 50 let to oznámíme v jeden moment. Někteří se to nedozvědí 15 let předem, to pravda je. Potřebujeme s tím ale začít,“ uvedl Jurečka.

Důchodový věk se posouvá už nyní. U mužů se zvedá o dva měsíce ročně, u žen obvykle o čtyři. Podle nynějšího zákona se má zastavit na 65 letech. V tomto věku jako první do penze půjdou muži, bezdětné ženy a matky jednoho dítěte s rokem narození 1965. U matek více dětí by se hranice na 65 let měla dostat postupně do roku 2036.