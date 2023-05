Změny DPH by mohly zlevnit potraviny. Nápoje podle výrobců naopak spíš zdraží

video Události: Změny DPH by mohly ovlivnit ceny potravin i nápojů

Podle dalších farmářů začínají ceny klesat už nyní, u zeleniny a ovoce rozhoduje hlavně sezona. „Ve chvíli, kdy se na trhu potká tuzemská produkce a dovozová produkce, dojde k poklesu cen. To je logické, to samé je u brambor. Když se začnou sklízet rané brambory, tak to na trhu vyvolá danou reakci. Ve chvíli, kdy toho na trh půjde více, ceny půjdou dolů,“ myslí si Klečka.

Ne všichni obchodníci ale už mají jasno, jak budou při schválení změny DPH u potravin postupovat. Čas mají do ledna. „Budeme se zařizovat podle situace, všechno je ve hvězdách,“ sdělila Jitka Vorlická z plzeňských potravin Jitka.

Jogurty, šunka nebo ořechy by mohly příští rok zlevnit. Například on-line supermarket Rohlik.cz slibuje, že nižší sazbu DPH zákazníci na cenovkách uvidí. „Na trhu panuje taková konkurence, že nebude možné si nechat marži pro sebe. Za nás mohu říci, že jakmile k této změně dojde, tak adekvátním způsobem dojde k upravení koncových cen,“ uvedl marketingový ředitel Rohlik.cz Lukáš Antoš.

„Nakonec zvítězila jednoduchost. V okamžiku, kdy to rozdělíte na zdravé a nezdravé, spustí se nekonečný souboj interpelací, která potravina je ještě zdravá a která není,“ odůvodnil rozhodnutí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Návrh navíc nerozlišuje mezi limonádou a balenou vodou. V obou případech by DPH mělo být stejné. „Stane se z toho luxusnější zboží. A zrovna jde o ty minerální vody, které mají blahodárné účinky a měly by být dostupné pro pitný režim široké veřejnosti,“ kritizuje návrh předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková.

Víno a spotřební daň

Za ještě větší paradox výrobci vod považují porovnání s vínem. I pro nešumivé víno sice bude platit DPH jednadvacet procent, ale výrobci z něj neplatí spotřební daň. „Je to nespojitelná věc, zatěžovat alkohol a vodu stejnou daní. Ale na druhou stranu jsme zemědělci, snažíme se nějak tvořit krajinu. A všichni za tím vidí jen alkohol, jenže je zatím spousta hodin práce,“ podotkla enoložka z Vinařství Orisek Michaela Kulhánková.

Se spotřební daní je spojená i administrativní zátěž. Její zavedení by tak třeba omezilo pořádání degustací ve vinných sklepích. V okolních zemích platí pro víno výjimka také. „Tím by nastal handicap, lidé by raději nakupovali raději vedle. V Rakousku, Německu, všude jinde, a ne u nás,“ myslí si majitel Vinařství Volařík Miroslav Volařík.

Právě takové argumenty podle vlády převážily. Premiér Petr Fiala (ODS) ale nevylučuje, že by se v budoucnu spotřební daň mohla vína dotknout.

Co se týče kávy, tam by se mohlo stát, že dojde ke zlevnění šálku připraveného doma a naopak ke zdražení toho objednaného v kavárnách a restauracích. Na rozdíl od uvařené kávy by se totiž kávová zrna měla řadit mezi potraviny, pro které bude platit snížená dvanáctiprocentní sazba.