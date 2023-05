Válek věří, že vyřeší nedostatek psychiatrů. Léčba duševních nemocí bude podle něj čím dál významnější

Podle ministra zdravotnictví Válka je potřeba připravit pro psychiatrii dlouhodobou strategii kvůli stoupajícímu množství pacientů. „Význam všech oborů týkajících se léčení těchto onemocnění bude narůstat. Mozek bude v dalším století naprostou prioritou. Je potřeba si uvědomit, že počet těchto pacientů exponenciálně narůstá,“ řekl.

Reforma, která začala již v minulosti, má podle ministerstva své limity spočívající hlavně v nedostatku personálu, nejcitelnější je to v psychiatrii pro děti a dorost. Válek věří, že se mu to podaří změnit prostřednictvím dodatečných peněz nasměrovaných do vzdělávání psychiatrů. „Pro rok 2023 se zvedla částka určená pro hrazení nákladů na zajištění této formy vzdělávání u dětských a dorostových psychiatrů z 35 tisíc na 55 tisíc měsíčně. Zájem o rezidenční místa převyšoval počet vypsaných míst. Vedle toho se také zvýšila částka dotace pro základní psychiatrický kmen, a to z 10 tisíc na 35 tisíc na měsíc,“ shrnul.