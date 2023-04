Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech sanovala stavy. Místo jedné lékařky jich zaměstnává deset

Když nový ředitel Michal Goetz předloni dětskou psychiatrickou nemocnici přebíral, měl k dispozici jednu neatestovanou lékařku. Lékaře se mu podařilo získat, dojíždějí z celé České republiky. Aktuálně jich tam pracuje deset, další čtyři ještě nastoupí. „Ne všichni budou na plný úvazek, což si myslíme, že by na začátku roku 2022 vůbec nikdo neřekl,“ poznamenal Goetz.

Opařanská nemocnice má šedesát lůžek, což představuje třináct procent z celkového počtu dětských psychiatrických lůžek v České republice. Ročně tam přijmou pět set pacientů ze všech krajů, další pětistovka jich dochází ambulantně. Ještě před dvěma lety ale hrozilo, že se o ně nebude mít kdo postarat a nemocnici zavřou. „Pro nás to bylo tenkrát nepřijatelné, jak z pohledu kraje, tak i z pohledu strategie psychiatrické péče v celé republice,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Vzdělávání nových lékařů

Nárůst počtu odborníků zajistila i spolupráce s Jihočeským krajem a českobudějovickou nemocnicí, která získala akreditaci na vzdělávání lékařů oboru dětské psychiatrie. Absolventi lékařské fakulty nyní mohou odborné vzdělání po studiu v oboru dětské psychiatrie získat z velké části na jihu Čech, kde jim jej zajistí ve spolupráci českobudějovická nemocnice a DPN Opařany.

„Když přijmete absolventa a má začít vzdělávání, tak ho potom prakticky dvaadvacet měsíců nevidíte, protože musí podstoupit stáže na dospělé psychiatrii a na různých somatických odděleních. Takže pro nás je velmi důležité, že jsme navázali spolupráci s českobudějovickou nemocnicí, která tyto stáže poskytuje,“ řekl Goetz.

Podle ředitele českobudějovické nemocnice Michala Šnorka se teď pro zájemce o vzdělávání v oboru dětské psychiatrie na jihu Čech celý proces výrazně usnadnil. „Dříve prakticky vše probíhalo na půdě fakultních nemocnic. Nyní se jedna třetina odehrává u nás a dvě třetiny v Opařanech,“ poznamenal Šnorek.

Do budoucna by mohla vzniknout lůžka pro dětské psychiatrické pacienty také v nemocnici v Českých Budějovicích. Kraj chce mít hotovo do roku 2026. Pomoc tam dostane až dvacet pacientů.