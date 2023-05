Dopravce straší návrat vyšší daně z nafty. Ministr věří, že i tak budou konkurenceschopní

Marek Burian čerpací stanici v Polsku míjí. Využívá jí maximálně k nákupu občerstvení. V Česku totiž natankuje levněji. „Všude se kouká na peníze. Kde to vyjde levněji, tam se jede,“ popisuje řidič kamionu.

Právě i díky dočasnému snížení spotřební daně stojí nafta u českých čerpacích stanic méně než v okolních státech. Rozdíl je až pět korun na litru. Po navrácení sazby na původní výši může cena paliva stoupnout – po započítání DPH až o korunu osmdesát.

„Já bych očekával, že cena vzroste o plnou výši. Nahoru to vždycky jde poměrně úspěšně,“ nepochybuje portfolio manažer společnosti Amundi Asset Management. Zdražení nafty očekává velmi rychle.

„Protože je to důležitá a nedílná součást ceny ze zákona, tak to (do ní) promítneme v okamžiku, kdy bude schválená tato novela a vejde v platnost,“ dává mu za pravdu mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

I malé zdražení dopravci pocítí

A to je podle dopravců problém. Se sníženou sazbou počítali do konce roku. Třeba ve firmě O.K. Trans Praha mají pět stovek kamionů. Jeden najede měsíčně v průměru až jedenáct tisíc kilometrů. I malé zdražení paliva tak je citelné. „Nafta dnes dělá 30 procent celkových nákladů, je to prostě velká položka. Logicky hledáme ty nejlevnější možnosti, kde natankovat,“ říká manažer společnosti Václav Svoboda.

Zdražení nafty také může ovlivnit už získané zakázky. „Dopravci mají vysoutěžené kontrakty, které budou realizovat až do konce roku. Pokud se teď v pololetí podmínky změní, tak buď ty kontrakty začnou být ztrátové, nebo je zákazníci budou chtít přesoutěžit,“ upozorňuje generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to ovšem tak černě nevidí. „V tuto chvíli je cena pohonných hmot v České republice jedna z nejnižších v rámci Evropské unie. Jsem přesvědčený o tom, že dopravci budou schopní konkurovat,“ vzkazuje.