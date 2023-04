Pavel se účastnil zasedání Bezpečnostní rady státu. Koordinace mezi hlavními složkami je důležitá, řekl

„Jsem zastáncem toho, aby klíčoví představitelé státu spolupracovali a abychom se také dokázali shodnout na základních parametrech směřování naší země,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Dodal, že právě bezpečnostní politika je v současné době stále důležitější.

Pavel podotkl, že považuje za důležitou koordinaci mezi hlavními činiteli. „Důležité je mít informace z první ruky. Netýká se to pouze armády, policie, vězeňské služby nebo hasičů a prolíná se všemi oblastmi,“ uvedl. Zmínil rovněž, že nemá v plánu účastnit se všech jednání. Dorazit chce při projednávání témat, která vyžadují jeho účast.

Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou v souladu se zákonem o bezpečnosti České republiky premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Právo účastnit se jednání má i prezident. Řádné schůze se konají nejméně jednou za čtvrt roku. Bývalý prezident Miloš Zeman se jednání neúčastnil.

Pavel se ve středu dopoledne setkal také s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Jednali o modernizaci české armády nebo o jejím financování. „Hlavně jsem se přijel poinformovat o aktuálním stavu armády, stavu modernizace, projektů, které jsou v běhu a které jsou připravované, stavu financování těchto projektů, ale pak také bezpečnostní situaci, především s ohledem na plánovanou a připravovanou návštěvu na Ukrajině,“ řekl Pavel po konci schůzky. Na Ukrajinu by se měl podle dřívějšího vyjádření vypravit během dubna.

Pavel také řekl, že v souvislosti s válkou na Ukrajině mluvil s vedením armády o tom, co už bylo Ukrajině dodáno, co ještě tato země požaduje a co z toho má Česko k dispozici. „Čím jsme schopni přispět jak z hlediska materiálu, techniky, tak třeba i výcviku ukrajinských vojáků,“ dodal.