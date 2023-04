Ovocnáři se obávají, že přijdou o letošní úrodu. V noci budou teploty opět padat pod nulu

Podle sadaře Tonyho Skřipčáka kvetou zejména meruňky velmi brzy. „Na první pohled je vidět, že některé květy, které se rozvinuly o něco později, jsou ještě relativně pěkně bílé, zatímco ostatní jsou zhnědlé a pomrzlé,“ řekl. Poškozený květ lze podle něj poznat jednoduše, a to tak, že je jeho vnitřek zčernalý. „Pokud by byl zelený, tak je to ještě v pořádku,“ dodal.

Skřipčák řekl, že u mrazu je velmi důležité, jak je silný a jak dlouho trvá. „Pokud vím, že mám plně rozkvetlé stromy a mají být minus dva stupně dvě noci po sobě, tam už má opravdu smysl něco dělat. Ale když už je to minus pět stupňů hned několik dnů za sebou, tak je naše aktivita už zbytečná.“