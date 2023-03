Noční mráz zřejmě poškodil květy meruněk. Někde teplota klesla i pod minus sedm stupňů

Pro některé sadaře tak nemělo ani smysl zapalovat mezi stromy ohně, protože teplota byla příliš nízká a finanční náklady jsou velké. Nemají přitom zdaleka jistotu, že díky tomu úrodu zachrání. Například v Buchlovicích na Uherskohradišťsku se o to alespoň pokusili.

V Česku se pěstují meruňky odrůdy Velkopavlovická a jí příbuzné, což jsou rané odrůdy s brzkým květem. A vzhledem k tomu, že zimy jsou v Česku čím dál teplejší a jaro přichází dřív, tak stromy čím dál dříve vykvétají. Hrozba nočních mrazů však zůstává na stejné úrovni, a tak je čím dál větší riziko, že mrazy květ či malé plůdky zničí.

Případ pro pojišťovny

Mrazy mohou přijít až zhruba do poloviny května. „V poslední dekádě řešila Česká pojišťovna škody způsobené mrazy sedmkrát či osmkrát, zatímco v předchozích dekádách tak dvakrát za deset let,“ poznamenal Žalud. Od roku 1961 do roku 2020 se v Lednici na Břeclavsku posunulo kvetení meruněk průměrně o dvanáct dnů dopředu. „A do roku 2050 očekáváme, že se posune o další dva týdny,“ dodal.