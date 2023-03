Anticeny pro největší slídily dostali Microsoft, Seznam.cz či Jurečka

Nejvyšší správní soud získal titul Úřední slídil za verdikt z loňského července, jímž potvrdil právo finančních úřadů požadovat data ze silničních kamer, které získala Policie ČR v systému takzvané Automatické kontroly vozidel.

Systém, který byl oceněn už v roce 2015 cenou pro Dlouhodobého slídila, měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jeden z finančních úřadů si záznamy vyžádal jako důkazní materiál při posuzování knih jízd. NSS svým rozhodnutím otevřel prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů, uvedl Vobořil.

Výrok Velkého bratra

Ministr Jurečka dostal anticenu za nápad propojit on-line systémy škol a úřadů práce, což by umožnilo automatické odebírání dávek rodičům v případě školní absence jejich dětí. „Úřednice pak tomu člověku může říct: 'Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo',“ uvedl k tomu ministr. Podle organizace výrok prezentuje technokratický přístup, podle nějž by něco tak citlivého, jako je odebírání sociálních dávek, mělo být delegováno na automatické rozhodování bez jasně definované odpovědnosti.

Ministr v reakci uvedl, že stát má v případě některých sociálních dávek povinnost kontrolovat plnění povinné školní docházky a digitalizace dat by úředníkům tuto práci výrazně usnadnila. „V tomto duchu je nutné chápat mé vyjádření. Nikomu samozřejmě neodpírám právo dovolat se spravedlnosti, když má pocit, že je k němu systém nespravedlivý. Pokud má slova kdokoli pochopil jinak, mrzí mě to,“ poznamenal Jurečka.