Vláda o rok prodloužila pravidla nouzového ubytování válečných uprchlíků

Stát poskytuje příspěvky na nouzové ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích. Krajským či obecním zařízením na osobu na den posílá 300 korun. Ostatním provozovatelům vyplácí 350 korun.

Dosavadní nařízení platí do konce března. Pokud by vláda platnost podle ministerstva vnitra neprodloužila, od dubna by ubytování uprchlíků bylo bez pravidel. Týkalo by se to třeba právě proplácení náhrad za osobu a noc v zařízení.

Podle zákona může vláda paušální příspěvek nastavit, a to od 200 do 350 korun na osobu za den. Původně byly částky o stokorunu nižší než nyní, zvedly se loni od listopadu. Důvodem bylo zdražování energií.

Ministerstvo vnitra pro letošek počítalo původně s výdaji na nouzové ubytování asi 3,5 až čtyři miliardy korun, pokud by počet ubytovaných zůstal stejný. Resort připomíná, že vydanou sumu ale ovlivní změna v nastavení podpory ubytování.