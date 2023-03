Hladíkův resort chce s nabídkou dotací oslovovat lidi přímo. Zkuste to přes starosty, radí Brabec

Hladíkův předchůdce Brabec připomněl, že aktuální podoba dotačního programu vychází ze základů, které byly položeny na přelomu let 2014 a 2015. „Tenkrát jsme až do konce mého mandátu udělali zhruba 85 tisíc projektů. Jsem rád, že pan ministr Hladík tímto oceňuje dobrou práci ministerstva i z pohledu týmu, který je velmi kvalitní,“ řekl Brabec. Podle něj je důležité, aby se peníze zajištěné na tento program dostaly k lidem „co nejvíc a co nejjednodušeji“.

„Je jasné, že to, jak ceny energií minulý rok drasticky skočily, povzbudilo řádově víc lidí, aby šli do projektů typu zateplování nebo fotovoltaických panelů,“ zmínil Hladíkův předchůdce ve funkci.

Aby mohly čerpat i obce

Lukl ministerstvo chválí za to, že aktivně spolupracuje a komunikuje se Svazem měst a obcí ČR. „My bychom byli rádi, kdyby i obce mohly efektivně čerpat z modernizačního fondu, kde je alokovaná částka kolem čtyř miliard korun, ale do dnešní doby je tam v projektech pouze 90 milionů,“ uvedl Lukl, který je zároveň starostou Kyjova.

Není to podle něj tím, že by města a obce nebyly připraveny a neměly hotové projekty. „Ale je k tomu třeba ještě jedna legislativní aktivita – novela energetického zákona, aby komunitní energetika mohla být sdílená. To je alfa a omega toho, co samosprávy požadují,“ přiblížil předseda svazu. Bylo by podle něj nesmyslné namontovat třeba na školu solární panely a nemoct o letních prázdninách elektřinu posílat na blízké koupaliště.

Hladík ujistil, že vláda „intenzivně“ pracuje na schválení komunitní energetiky. Kabinet by podle něj měl novelu dostat na stůl v nejbližších dnech či týdnech. „Počítáme, že by měla platit od 1. ledna 2024,“ avizoval Hladík.