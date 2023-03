Chřipka i další akutní respirační infekce jsou na ústupu

U akutních respiračních infekcí celková nemocnost poklesla skoro o sedm procent. „Nemocnost je na úrovni 1347 na sto tisíc obyvatel,“ píše se v tiskové zprávě ústavu. Pokles se týká všech věkových skupin kromě dětí do pěti let, kde došlo k mírnému nárůstu o dvě desetiny procenta.

Nejvyšší nemocnost nadále zůstává v Pardubickém kraji, dále v Jihomoravském a Karlovarském kraji. Oproti předchozímu týdnu však došlo k poklesu nemocnosti celkem v jedenácti krajích. Nárůst naopak vykazují Královéhradecký, Jihočeský a Zlínský kraj.

V kategorii takzvaných chřipkových onemocnění došlo oproti předchozímu týdnu k poklesu celkové nemocnosti téměř o čtvrtinu. Relativní nemocnost dle SZÚ klesla ve všech věkových skupinách, od dětí po seniory. Přetrvává ale vysoká nemocnost u nejmenších dětí do pěti let, u dětí ve věku šest až čtrnáct let a u populace ve věku patnáct až čtyřiadvacet let.