ÚSTR ovládá vypjatý antikomunismus, míní Zídek. Není to ideologický spor, oponuje Blažek

přehrát video Události, komentáře: Historici Zídek a Blažek o vypjaté situaci v ÚSTR Zdroj: ČT24

Někteří zaměstnanci ÚSTR kritizují ředitele Ladislava Kudrnu, který podle nich šikanou, cenzurními zákroky, nehospodárnými kroky a nezodpovědnými personálními změnami ohrožuje fungování ústavu i moderní historické vzdělávání v Česku. V otevřeném dopise 19 pracovníků oddělení vzdělávání vyzvalo Radu ÚSTR a Senát jako kontrolní orgán ústavu, aby se situací zabývaly. Vedení ústavu se proti kritice ohradilo. V dopise jsou podle něj zcela nepravdivá a účelová tvrzení. Kvůli obviněním z bossingu či cenzurních zásahů chystá i právní kroky. Zídek mluví o „předem daných pravdách“ Zídek i Blažek se shodli, že ve fungování a opakujících se sporech kolem ÚSTR se promítá způsob, jakým je volena rada ústavu, kterou z části vybírá Senát a ve které proto podle nich sedí „političtí trafikanti“. „Druhá neméně podstatná věc je to, že tady existují dvě skupiny historiků, které mají diametrálně odlišné představy o tom, jak máme zkoumat soudobé dějiny,“ vidí ještě další důvod problémů kolem ÚSTR Zídek. „Je podle mého názoru výrazně většinová skupina historiků, která chce, aby se zkoumaly standardním způsobem, aby tam platily standardní procesy ve vědeckém světě, které platí všude. A je druhá skupina, která je v menšině a která dnes prostřednictvím pana ředitele v ústavu vládne, která by tu instituci ráda viděla jako opevněnou baštu speciální politiky paměti, která je navázána na vypjatý antikomunismus, předem dané pravdy, které nebudeme zkoumat,“ míní Zídek. Blažek s tím nesouhlasí. „Přijde mi, že je to hledání ideologického vysvětlení nějakých osobních konfliktů. Přijde mi to zbytečné, ten ústav tady je především proto, aby pomohl zpracovat dokumentaci po bývalé Státní bezpečnosti. To byl hlavní cíl na začátku, proto vznikal, protože vedle toho ústavu vznikl velký archiv. Měl by se zabývat i dalšími tématy, která vymezuje přesně zákon,“ podotkl s tím, že sám spor nepovažuje za ideologický.

Blažek odmítá, že by vedení zakazovalo knihu Kritici nového ředitele, který je v čele ÚSTR od loňského května, poukázali na podle nich cenzurní a současně nehospodárné zákroky vedení, které například brání distribuci knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea o sbírkách stranických muzeí za minulého režimu. „Vyšla před Vánoci a do minulého týdne nebyla distribuována a byla uložena někde v garáži. Dokonce se v radě ústavu objevily názory, že by celý náklad měl jít do stoupy“, řekl k tomu Zídek s tím, že kniha je výsledkem projektu podpořeného ministerstvem kultury, má odborné recenzní posudky a „žádný ředitel v normální zemi, pokud úplně nezešílel, ji nemůže zakazovat“. Blažek takovouto interpretaci odmítl. „To slyším poprvé, že by byla zakazována, podle mých informací je normálně v distribuci Kosmasu,“ reagoval v Událostech, komentářích. „Nevím, jak by ji mohl ředitel zakázat, když je výstupem grantu.“ Spor o oddělení vzdělávání Zídek tvrdí, že ředitel Kudrna nekomunikuje, nevysvětluje své kroky a bez udání důvodů odvolává lidi. Vedení ÚSTR už dříve uvedlo, že personální rozhodnutí je zcela v kompetenci ředitele, nikoliv zaměstnanců, a odvolání předcházela řada jednání. Kritikům nového vedení konkrétně vadí třeba odvolání vedoucího oddělení vzdělávání ÚSTR Čeňka Pýchy. Nový ředitel Kudrna a první náměstek Kamil Nedvědický podle signatářů dopisu rovněž zpochybňují kvalitu práce oddělení vzdělávání (OV), aniž nabídli konkrétní argumenty či alternativní koncepci vzdělávání. „Vyhýbají se debatě o budoucnosti historického vzdělávání na ústavu. Bez věcné argumentace kritizují zásadní výstupy práce OV, jimž se dostalo pozitivního odborného hodnocení v ČR i zahraničí,“ stojí dále v dopise. Oddělení vzdělávání podle jeho zaměstnanců v prostředí českého dějepisu prosazuje inovativní, multimediální a moderní výukové metody zaměřené na individuální rozvoj žáků, kteří potřebují umět reagovat na problémy a výzvy současné doby. „Obáváme se, že naplnění těchto cílů je kroky současného vedení ohroženo v základech,“ soudí. Vedení ústavu uvedlo, že je připraveno obhájit všechny své kroky. „Odmítáme lživá tvrzení a nepodložená osočení ze strany osob, nerespektujících pravidla slušné diskuse a sledujících pouze své osobní zájmy,“ dodalo.

přehrát video Interview ČT24: První ředitel ÚSTR Žáček o napjaté situaci v instituci Zdroj: ČT24