Nedostatek míst v domovech pro seniory má vyřešit novela. Ministerstvo plánuje zlepšit terénní péči

Žádostí o umístění do domovů je podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb sice až 70 tisíc, ale řada lidí jich podává hned několik – a to do různých zařízení.

Podpora terénních služeb

Ministerstvo nyní připravilo novelu, ve které se zaměřuje hlavně na podporu terénních služeb. „Raději s klientem pracujme v jeho přirozeném prostředí a ta pobytová služba by měla být až poslední. Takže zvedáme takzvané postavení pečující osoby,“ uvedl člen sněmovního výboru pro sociální politiku Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

„Nepřináší to to, na co čekáme –⁠ a to je systémová změna poskytování a financování sociálních služeb tak, aby byly dostupné zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením,“ podotýká ale prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Reformu financování sociálních služeb má řešit navazující novela. Ministerstvo ji chce sepsat do konce letošního roku.