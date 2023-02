Stanjura se chystá proškrtat daňové slevy. Zaniknout by mohla i ta na manžela či manželku

Možná nejvýraznější z těch, které by vláda mohla zrušit, je sleva na manžela nebo manželku. Naopak třeba slevu na děti chce ministerstvo financí zachovat. „Základní pilíře, to znamená základní sleva na poplatníka a sleva na děti zůstanou osvobozeny od daně, stejně tak důchody, nemocenské dávky,“ řekl Stanjura Právu.

Premiér Petr Fiala (ODS) ohlásil počátkem roku ambici jeho vlády snížit schodek rozpočtu do příštího roku o 70 miliard korun. Ačkoli kabinet tvrdí, že nechce zvyšovat celkové daňové zatížení a případné zvýšení daní by se mělo týkat především těch spotřebních, ministr financí Zbyněk Stanjura připustil, že se diskutuje také o dani z nemovitosti. Jeho ministerstvo se ale začalo zajímat také o daňové výjimky, tedy různé slevy. Podle Stanjury chce zrušit deset nebo jedenáct z nich.

Mezi úspornými opatřeními, o kterých se podle ministra financí diskutuje, je omezení státních příspěvků na důchodové připojištění – příspěvek by nemuseli dostávat ti, kdo si odkládají pod 500 korun měsíčně. Ujistil ale, že se to bude týkat jen nových smluv, tedy nikoli těch, kdo si již na důchod spoří.

Podle Stanjury jsou všechny daňové slevy, které by chtěl zrušit, „ze své podstaty nesystémové a komplikují či zatěžují daňový systém“.

Sleva na manžela nebo manželku je určena rodinám, kde jeden z partnerů nemá příjmy, nebo je má jen malé – pod 68 tisíc korun za rok. Do této sumy se nezapočítávají příjmy, jako je rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči nebo vysokoškolské stipendium. Uplatněním této slevy lze na daních za rok ušetřit 24 840 korun. Využít ji mohou manželé nebo registrovaní partneři, kteří žijí ve společné domácnosti.

V úvahu připadá i snížení podpory stavebního spoření. „Jednáme o poloviční částce, ale ještě to není definitivně domluveno,“ řekl ministr deníku. Úplné zrušení podpory však podle Stanjury nepřipadá v úvahu, bylo by to podle něj protiústavní.