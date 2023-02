V Krkonoších napadne o víkendu až 60 centimetrů sněhu. Silničáři uzavřeli pro kamiony harrachovskou silnici

Po velmi teplém týdnu se v Česku znovu ozývá zima. V sobotu i neděli má na většině území sněžit. V nejsevernější části Čech od Šluknovska po Broumovsko bude sněžit vydatně a Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvůli očekávané vysoké nové sněhové pokrývce. Většinou by mělo za sobotu a neděli napadnout deset až 25 centimetrů, ale v Krkonoších a Jizerských horách to bude násobně více – 30 až 60 centimetrů za dva dny.

„Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice a průmyslu, zásobování a podobně,“ varovali meteorologové. Hrozí podle nich lámání stromů a větví i drátů elektrického vedení. Doporučili nejezdit autem, není-li to nutné. Kdo přesto vyjede, měl by počítat s tím, že mu cesta potrvá déle než obvykle. Výstrahu na novou sněhovou pokrývku vydal ČHMÚ s platností od půlnoci z pátku na sobotu do půlnoci z neděle na pondělí

Silničáři v sobotu ráno kvůli očekávanému hustému sněžení uzavřeli pro nákladní dopravu silnici I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovem. Kamiony mívají problém vyjet prudké stoupání, když na horách nasněží, proto pro ně bývá komunikace při špatné předpovědi preventivně uzavírána.